NXT 27 06 2023 Gold Rush Night 2

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, siamo giunti alla2 di, che di certo non vorrà essere inferiore alla prima notte. Tanti gli scontri che ci attendono, soprattutto quelli validi per l’NXT Championship e per l’NXT Women’s Championship. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. NXT Women’s Championship: Tiffany Stratton(c) vs Thea Hail(w/Duke Hudson) (3,5 / 5) Il primo match di serata è quello valido per l’NXT Women’s Championship con Thea Hail che come suo solito riesce a partire fortissimo cercando subito un roll-up e la Kimura Lock, con la campionessa che riesce a liberarsi. Dopo un inizio molto incoraggiante Thea deve però subire l’offensiva di Tiffany che prende il controllo della contesa. Ma la giovane sfidante ha energia da vendere e chiude ancora una ...

Bergamo La proposta culinaria diStation al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai ... Caprino Bergamasco Festa Insiemenell'area di via dei Giardini, fino a domenica 2 luglio. Tombole, ......for Snowflake 's Manufacturing Data Cloud with its Manufacturingsolution. In addition, all Fosfor products are now validated as Snowflake Technology Ready. At the ongoing Snowflake Summit......Festival 21 luglio- Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest 22 luglio- Roma @ Rock In Roma NUOVA DATA 24 luglio - Caserta @ Un'Estate Da Belvedere NUOVA DATA 29 luglio- Bergamo @...

Tutti i risultati di NXT Gold Rush 2023 The Shield Of Wrestling

La WWE ha rivelato pressoché tutta la card del prossimo episodio di NXT che si terrà il 4 luglio che, per gli americani, è l'Indipendence Day. Una puntata "festiva" dunque, con una line-up da PLE. Son ...Nike Inc. introduces a game-changing piece in sports apparel the Aerogami Jacket. It features an automatic ventilation system that adapts to athletes needs, enhancing breathability and, ultimately, ...