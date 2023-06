Nuovo Toyota C-HR | il “super-coupè” ancora più performante

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – La nuova generazione diC-HR pesenta un design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrerepiù distanza in modalità EV a zero emissioni. Ilmodello ha un profilo da “”, con il design frontale che presenta ilvolto dei Suv. Il tema delle forme interconnesse è prominente nelle linee “diamond-cut” lungo i lati della vettura, che mettono in risalto le maniglie portiere a filo carrozzeria. Il look dinamico e condensato della vettura è ulteriormente esaltato dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, fino a 20 pollici di diametro.ha creato una user experience senza soluzione di continuità, intuitiva e ...