Nuovo Codice della strada | Salvini | “Obiettivo sia norma entro autunno”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA – “Sono contento che il Consiglio dei ministri abbia dato il via libera al provvedimento” sul“che potrà essere arricchito in Parlamento: l’è che sial’”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, nel corsoconferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede un “assoluto giro di vite con la tolleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di droghe: chiunque venga trovato positivo al test antidroga” subirà “la revocapatente fino a 3 anni”. Per quanto riguarda i monopattini, “saranno disattivati e impossibili da usare fuori dal perimetro urbano: ci ...

Nuovo codice della strada, rivoluzione multe e autovelox - Norme e Istituzioni Agenzia ANSA

A breve arriveranno nuove regole per il codice della strada: le effrazioni costeranno molto più caro d’ora in poi. Iniziano le vacanze estive e gli italiani si mettono in viaggio sulle autostrade del ...ROMA - "Sono contento che il Consiglio dei ministri abbia dato il via libera al provvedimento" sul nuovo codice della strada "che potrà essere arricchito ...