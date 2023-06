Nuovo codice della strada | pugno duro su alcolici e droghe ma non solo | tutte le principali novità

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu – Come sarà il, fortemente voluto da Matteo Salvini? Vediamo in questo pezzole, a partire dalcontro alcol e, passando per la stretta sui monopattini. Il ddl presentato dal ministro dei Trasporti e approvato dal Consiglio dei ministri, è stato già ribattezzato “tolleranza zero” proprio per le misure decisamente stringenti nei confronti dei conducenti che hanno consumatoe/o stupefacenti. Nuovi limiti previsti per chi guida il monopattino e pure per i neopatentati. “Nelabbiamo messo l’educazionele, la prevenzione, i ...