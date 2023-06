Nuovo Codice della strada | ecco tutte le regole | cosa cambia e quando entra in vigore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo settimane e giorni di discussioni sono state approvate le nuove norme al. Un tema molto dibattuto soprattutto dopo i fatti di Casal Palocco a Roma e del tragico incidente costato la vita al piccolo Manuel. Ebbene, nelle scorse ore il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezzale e delega per la revisione deldi cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’obiettivo delle norme, precisa il Governo, è quello di migliorare la sicurezzale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando ...