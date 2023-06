Nuove regole codice della strada 2023 | patente sospesa per chi guida ubriaco | targa | assicurazione e casco per monopattini elettici | tutte le novità - PDF

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al Ddl del ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini, sulla sicurezzale e la delega per la riforma del nuovo, ribattezzato “tolleranza zero”, proprio per la stretta e per le rigide sanzioni in caso disenza p

per Ztl e autovelox E infine, rileva il Mit, vengono introdottenorme sulla disciplina delle zone a traffico limitat o, che dovranno essere usate con il criterio del massimo buon ...Queste norme erano state sostituite dadel Dipartimento del lavoro (Dol) nel dicembre 2022, che consentivano ai gestori dei fondi pensione di includere considerazioni Esg e climatiche ...... invece, dello stop alla vendita delle auto inquinanti, Roma ha cercato di inserire una deroga per i biocarburanti , facendo da spalla a Berlino che si opponeva alle. Per non parlare ...

Quando un automobilista si imbatte in un cartello così rinomato come quello relativo alla zona a traffico limitato ...Nuove regole poi per i neopatentati: si passa da uno a tre anni per il limite della guida delle auto potenti, ovvero "autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara ...