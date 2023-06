Nuova Vespa Gtv | stile sportivo fra tradizione e modernità

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –Gtv esordisce in una veste totalmente rivoluzionata, mantenendo gli immancabili richiami alle origini del “mito”, unendoli però a un modernissimo equipaggiamento tecnologico e a inedite finiture sportive. Il risultato è un connubio tra, che si concretizza nellapiù autenticamente sportiva di sempre. LaGtv è spinta dal grintoso monocilindrico 300 hpe con distribuzione a 4 valvole, raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica. Accreditato di una potenza pari a 17,5 kW (23,8 CV) è il motore più performante mai montato su una. Accoglie le significative migliorie stilistiche introdotte nellagamma Gts, con finiture ancora più curate e una qualità costruttiva mai ...

La Gtv è spinta dal grintoso monocilindrico 300 hpe con distribuzione a 4 valvole, raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica. Accreditato di una potenza pari a 17,5 kW (23,8

ROMA (ITALPRESS) - Vespa Gtv esordisce in una veste totalmente rivoluzionata, mantenendo gli immancabili richiami alle origini del 'mito', ...Faro basso e manubrio a vista si uniscono alla nuova strumentazione digitale, fanaleria full led e sistema keyless. Il motore da oltre 23 CV è il più potente mai montato su una Vespa. Già disponibile ...