Novellino | «Brava la Juve a tenere Rabiot | Allegri farà bene»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le parole di Walter, ex allenatore, sulle mosse di mercato ed il futuro dellantus. I dettagli Walterha parlato in esclusiva antusNews24 della. PAROLE – «L’anno scorsoha fatto conoscere ilche conoscevamo e quello che tutti si aspettavano. La sua è una conferma importantissima per quel che potrà dare ancora ai bianconeri. Allabisogna dire “bravi” per quel che hanno fatto. Stanno arrivando giocatori importantissimi e sono convinto che tornerà a fareha avuto difficoltà perché la squadra ha avuto difficoltà.non è uno stupido, è uno che sa gestire i campioni. Sono sicuro che lui non pensa alle offerte degli arabi, ma a ...