NOOS | ALBERTO ANGELA CONTINUA LA TRADIZIONE DI SUPERQUARK NEL SEGNO DELL’AMORE PER LA CONOSCENZA E UNO SGUARDO AL FUTURO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 29 giugno alle 21.30 al via su Rai 1 “: L’avventura della”, nuova trasmissione di divulgazione condotta da, che raccoglie la grande eredità del padre Piero, che dal 1981 al 2022 ha portato cultura e amore per il sapere scientifico con il suo “” (dal 1981 fino al 1995 la trasmissione s’intitolava semplicemente “QUARK”).– Un titolo che viene da lontanoha dichiarato di non voler più utilizzare il titolo “”, poiché questo apparterà sempre e solo al padre Piero. Il nome di questa nuova trasmissione arriva dal nome di un’astronave chiamata “”, utilizzata idealmente nella serie documentaristica “Viaggio nel Cosmo”, che fu condotta da Piero ...

Sarà una puntata che parlerà anche aquilano quella di "Noos. L'avventura della conoscenza", condotta da Alberto Angela e che andrà in onda domani, 29 giugno alle 21.25 su Rai 1. Nella prima puntata ...È andato a Taormina per incontrare l’attore, che gli ha regalato un cappello. E mentre arriva in sala il quinto capitolo della saga, Ford sarà tra gli ospiti del nuovo programma ‘Noos’ che debutterà i ...