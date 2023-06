Non nuove regole | ma nuovo modello di business Righetti Dazn sulla fair share

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Equo contributo o tassa su internet? Formiche apre il dibattito. Inizia Preta Lacontribution, utile a correggere (alcune) distorsioni. Scrive Basso (WindTre) Ritengo innanzitutto che il tema della: non possa essere valutato al di fuori del contesto industriale e delle dinamiche competitive del settore delle comunicazioni elettroniche; richieda un’analisi approfondita degli aspetti tecnici che vengono richiamati a sostegno di una sua approvazione in quanto, spesso, semplificati in modo distorto e non aderente alla realtà; presupponga una più chiara definizione dei c.d. “generatori di traffico”; debba essere basato su una valutazione di impatto di una misura che avrebbe natura regolamentare. Il settore Tlc: La reale origine delle criticità sollevate dagli Isp (Internet service provider) Per anni, dal ...

... pare che un gruppo di banchieri della City al termine di una riunione abbia chiosato: il Papadeve intromettersi nei nostri affari. Economy of Francesco , con il richiamo allegenerazioni, ...Commenta per primoregole sulla contabilizzazione delle plusvalenze sul trasferimento dei calciatori e novità in ...stabilisce che per tutti i club di tutte le federazioni europee il periodo...può esserci stabilità senza crescita, continua la premier. Per la riforma del Patto di Stabilità, bisogna considerare lesituazioni, come 'la guerra in Ucraina'. E' necessario, aggiunge, '...

Innocenti: “Sulla proroga a Nuove Acque non siamo potuti intervenire” TTV.it

1. Il messaggio di papa Francesco è intensamente politico. Lo si capisce poco perché noi, per la nostra storia, siamo focalizzati prima di tutto sul tema del partito: il partito dei cattolici, il part ...Meta ha annunciato diverse novità che consentono ai genitori di controllare le attività dei figli su Instagram, Messenger e Facebook.