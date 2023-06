“Non ho resistito” Antonella Fiordelisi | c’è una grossa novità | dà l’annuncio tutta emozionata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023), c’è una, via Instagram, arriva a pochi giorni da quello che conferma l’addio con Edoardo Donnamaria. Un addio sofferto per lei, a giudicare dal video in lacrime con cui chiede rispetto e privacy al suo pubblico in un momento delicato. La crisi era già nell’aria da tempo e i due non lo avevano nascosto. In un primo momento, però, sembrava che gli ex GF Vip fossero riusciti a risolvere le loro divergenze ma a quanto pare la situazione è poi precipitata. Ma se dal punto di vista sentimentale le cose non sembrano andare alla grande, sotto il profilo professionalepuò festeggiare. Sta infatti realizzando importanti progetti e collezionando anche numerose esperienze. Sta per esempio prendendo lezioni di ...