Non ci vuole più un fisico bestiale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Al centro della riflessione, la nuova mascolinità ovvero una diversa predisposizione, o meglio ancora un’inedita attitudine dell’essere maschio, più legata all’accettazione di fragilità e diversità che all’anelito del potere quale mezzo espressivo di affermazione del sé. Discorsi teorici che non vengono da un convegno sul tema, ma dalle passerelle milanesi di moda maschile Primavera/Estate 2024 (16-20 giugno). Nulla di dicotomico se si crede nel potere dell’abito e quindi nella possibilità che una certa estetica possa contribuire a modificare i costumi, gli usi e pertanto la mentalità, sostituendo quella imperante con un’altra alternativa: in questo caso mutando l’idea di «maschio alfa» con quella, quasi opposta, di maschio gentile. In tal senso vanno letti i tanti bermuda visti in passerella, da quelli larghi e lunghi fin sotto al ginocchio, da rapper adolescente, a quelli da bambini ...