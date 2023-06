No | un alto funzionario del WEF non ha chiesto all’IA di riscrivere la Bibbia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 21 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un articolo in inglese intitolato “WEF Calls for Al to Rewrite Bible, Create ‘Religions That Are Actually Correct’” (in italiano, “Il WEF chiede all’intelligenza artificiale dilae di creare ‘religioni effettivamente corrette’”). L’immagine è accompagnata da un commento in italiano, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che Yuval Noah Harari, definito come «consigliere senior» e «» del World economic forum (WEF), avrebbeall’intelligenza artificiale di «la, creando “religioni effettivamente corrette”». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’articolo citato nello screenshot oggetto di ...