No | questo video non mostra un bombardiere che sorvola Miami per motivi militari

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 21 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook ildi un aereo militare cheuna spiaggia. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «B-2 Spirit Stealth che. Rapporti da fontisecondo cui i sistemi di difesa missilistica vengono spostati in località degli Stati Uniti. Costa occidentale». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Ilin questione è stato originariamente pubblicato il 28 maggio 2023 su YouTube. Nella didascalia che accompagna il filmato si legge che la scena si è svolta a, in Florida, eunB2 Spiritre una spiaggia in ...

... mamma e lavoratrice" ha invece spiegato, incollegamento da Milano, il governatore della ... L'Italia è un Paese sempre più anziano e la Regione Lazio si impegnerà per contrastarefenomeno. ...E ad arricchire la visita dopo tuttotempo c'è un nuovo e suggestivo allestimento che va a ... Completa il percorso unimmersivo che aiuta a capire dove fosse localizzata la villa nel ...Nella riproduzione diad alta gamma dinamica il top di gamma ha sfoderato, durante i nostri test, una luminosità massima di picco di 1500 nit circa, abbinata anche incaso a un ...

No! Questo video non mostra un alieno: è stato generato digitalmente Open

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes. L'interesse dell'Italia oggi è ...Stando a un report del Wall Street Journal, circa l'80% delle pubblicità presenti su YouTube non rispettano i termini di Google e sarebbero soggette a un rimborso.