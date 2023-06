No | questo uomo che aggredisce una donna e una bambina in Francia non è un «migrante africano»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 20 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook un video in cui si vede una persona strattonare violentemente unae unafino a farle cadere, prendere qualcosa da terra e fuggire. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «A Bordeaux, in, unha aggredito senza motivo unae un bambino». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video in questione è stato pubblicato originariamente il 19 giugno 2023 su Twitter dall’ex sindaco di Bordeaux Nicolas Florian. Come riportato da diversi media locali, il video mostra l’aggressione nella città di Bordeaux nei confronti di unadi 73 anni e di sua nipote di 7 anni da parte di una persona ...

lavoro - dichiarano D'Alfonso, Martinelli Boneschi ed Esposito - rappresenta un'importante ...illustrata su Nature Medicine Si tratta soltanto del primo passo nel percorso di ricerca sull', ......suproblema comune. Sta facendo un viaggio speciale da Tokyo e torna per esibirsi per noi, e per dare questa Prima europea con me in Umbria. Grazie, Josh!". Il 22 settembre 2015, unin ...Permotivo, un soggetto è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina ... L'è indagato per usura aggravata in concorso e tentata estorsione in concorso, entrambi ...

Questo uomo spende milioni di euro per non invecchiare. E tu puoi ... Esquire Italia

La routine e i trattamenti anti-invecchiamento del miliardario Bryan Johnson sono un po' inquietanti, però. Bryan Johnson è un miliardario statunitense di cui si è parlato molto per le sue attività da ..."Lo dirò in russo. L'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si sta nascondendo da qualche parte, senza farsi vedere. Sono sicuro che ...