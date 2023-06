“Nikita in tour” | fuori il 27 Giugno la prima puntata della serie Ecco dove

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “in” arriva su you tube con lada domani, giovedì 27. I dettagli Presentato a Milano lo scorso 23, “in” si prepara al suo esordio su YouTube. Il canale darà quindi il via al nuovo progetto diPelizon in cui la moe artista triestina coinvolge pubblico e utenti in un viaggio – rigorosamente low cost – alla scoperta dell’Italia. Attraverso ilè possibile scoprire – per chi ancora non lo conoscesse – il colorito mondo dinelle sue duemila sfumature di blu: da quello chiarissimo e delicato a quello intenso e pragmatico. La Pelizon non viaggia sola e durante il ...