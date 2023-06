Netflix | luglio 2023 | le novità in catalogo per film e serie TV

(Di mercoledì 28 giugno 2023) SunuoviTV in: tra lepiù attese figurano il secondo volume della terza stagione di The Witcher, Sledgehammer e Unknown. Susono molte leche si aggiungono aldella piattaforma streaming: il settimo mese dell'anno inizia con Unknown: la piramide perduta e Sledgehammer del grande Tom Segura e termina con il secondo volume della terza stagione di The Witcher.: tutti iin arrivo a giugnoUnknown 1: la piramide perduta (docu) - 3Tom Segura: Sledgehammer (stand-up) - 4 ...

Su2023 sono molte le novità che si aggiungono al catalogo della piattaforma streaming: il settimo mese dell'anno inizia con Unknown: la piramide perduta e Sledgehammer del grande Tom ...ha diffuso il trailer ufficiale di Bird Box: Barcellona, lo spin - off spagnolo di Bird Box in arrivo il 14sulla piattaforma di ...Suarrivano grandi film di ogni genere per accontentare tutti i gusti. Produzioni di alto budget , iniziando con Bird Box Barcellona , fino ad arrivare a ...

Serie tv Netflix, le novità in uscita a luglio e agosto 2023 Libero Magazine

Il drammatico e famosissimo film Titanic è tornato su Netflix ma è subito polemica per la macabra coincidenza con ciò che è accaduto di recente.Chi sono i promossi e bocciati della settimana di Up & Down Scopriamo cosa dice la rubrica del direttore Roberto Alessi ...