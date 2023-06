Neonato nasce senza esofago e retto | operato al San Camillo di Roma | sta bene

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Natoe ano. E così unè stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici di ricostruzione al Sandie ora sta e cresce. La storia del piccolo inizia a febbraio 2023, quando madre e padre raggiungonodalla Calabria per una amniocentesi per sospette malformazioni del feto. I test ulteriori confermano che il bimbo ha la sindrome di Vacterl, che comporta un’asdell’e del. Una condizione che secondo i medici sarebbe stata incompatibile con la vita. Durante l’esame, però, il sacco si rompe. È così la coppia, dall’ospedale presso il quale si trovava, corre d’urgenza al pronto soccorso ginecologico del San. Il ...

