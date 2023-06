Nella classifica delle università del mondo tre atenei italiani sono tra i migliori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ladelvede tretra idele una new entry. Tra le italiane primo il Politecnico di Milano, seconda la Sapienza di Roma, terza l’Alma Mater di Bologna. L’edizione 2024 dellaQS World University Rankings, colloca dunque al primo posto assoluto in Italia il Politenico, 132º al, la Sapienza al 134° posto nel, il miglior risultato mai ottenuto dall’Ateneo in questa, salendo al 2° posto in Italia seguita al terzo postograduatoria dall’di Bologna (154°). Qs World University Ranking è ladell’agenzia britannica ...