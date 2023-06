Nebbia e chiaro di luna

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’era della saggezza in quella paziente sopportazione delle difficoltà che non si potevano evitare”, dice uno dei personaggi di (traduzione dal serbo di Dino Huselji?) di Meša Selimovic?. Vale per gli agricoltori, vale per i soldati che sono i protagonisti di questo breve romanzo. E se non fosse abbastanzaecco la chiusura di un triste sillogismo: “La vita non è una festa ma rassegnazione”. Andate in pace! E invece c’è la guerra e a combatterla sono sempre i giovani, imprevedibili. Che guerra sarebbe se a combatterla fossero gli adulti, più posati? – si chiede l’autore. Siamo durante il conflitto civile, un passo prima della nascita della (ormai ex) Yugoslavia. Selimovic?, bosniaco ma con base a Sarajevo e poi a Belgrado, può essere ascritto agli autori di quell’entità inattuale di cui, morto nel 1982, non ha conosciuto il disgregamento né la seconda fratricida ...