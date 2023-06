Nba | Vucevic prolunga con i Chicago Bulls | contratto di tre anni da 60 milioni di dollari

(Di mercoledì 28 giugno 2023) A due giorni dall’inizio della free agency itrovano in extremis un accordo con Nikola. Il centro montenegrino, arrivato in Illinois via trade nel marzo 2021, firmerà undi treda 60ditotali. Nell’ultima stagione, il due volte All-Star (2019, 2021) è apparso in tutte le 82 partite della regular-season, segnando una media di 17,6 punti, 11 rimbalzi e 3,2 assist. SportFace.

