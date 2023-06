NBA | lo sfogo di Harris | “I tifosi mi scambierebbero con un pacco di biscotti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Il tifoso occasionale mi scambierebbe per undi. Ma alla fine gli conviene realizzare che non troveranno facilmente un’ala di 2.05 che tira da tre con il 40%, marca il miglior attaccante avversario, penetra, tira in post e segna come me”. E’ questo lodi Tobias, giocatore dei Philadelphia 76ers che ha lamentato un certo malcontento per il rapporto con l’ambiente, tirando in ballo una nota marca di produzione dolciaria. E risponde allora l’azienda che produce icitati dal giocatore, i Crumbl cookies: “Se Tobiasresta ai Sixers, iriceveranno tutti un Crumb cookie gratis”. “Ciao Crumbl cookies, non volevo in nessun modo mancarvi di rispetto”, ha poi twittato. SportFace.