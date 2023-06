Navi da guerra russe vicino Taiwan | cosa c’è dietro la manovra di Mosca

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha avvistato due fregateal largo della sua costa orientale e ha dispiegatoe aerei di sorveglianza per monitorarle. InsideOver.

Le operazioni coinvolsero più di 60dae di supporto, circa 35 aerei dell'aviazione della marina, truppe costiere e oltre 11.000 militari. Resta da capire l'origine della mossa russa di ......operazioni di Frontex Frontex opera negli Stati membri dell'UE utilizzando un'ampia gamma die ... si legge nel rapporto, che fa riferimento alla lungacivile in corso nello Stato ...Ledarusse sono state 'individuate mentre navigavano da sud a nord nelle acque al largo della nostra costa orientale' alle 23 ora locale (le 17 italiane), ha dichiarato in un comunicato ...

Due navi da guerra russe vicino a Taiwan RSI.ch Informazione

Il transito della nave Usa si è verificato all'indomani della visita condotta in Cina dal segretario di Stato, Antony Blinken, con ...Taiwan ha avvistato due fregate russe in navigazione al largo della sua costa orientale e ha dispiegato navi e aerei di sorveglianza per monitorarne i movimenti, ha dichiarato il Ministero della Difes ...