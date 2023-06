Nave Morosini e la missione in Giappone | cosa c’è dietro il viaggio in Asia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ladiindà un senso compiuto alla permanenza in Estremo Oriente del pattugliatore italiano InsideOver.

Rientra nel quadro di un dispiegamento di cinque mesi nell'Indo - Pacifico la sosta in Giappone della"Francesco", il pattugliatore piu' moderno della Marina Militare italiana, come spiega all'ANSA il comandante e capitano di fregata Giovanni Monno. La base navale di Yokosuka, a sud di ...A bordo i ragazzi al primo anno di collegio, corrispondente al terzo anno di scuola ...Palinuro è ambasciatrice dell'Associazione Marevivo e durante questa campagna issa a riva la ...Il pattugliatore polivalente d'altura italianoha fatto il suo ingresso nella base militare di Yokosuka, in Giappone, a poca distanza dalla capitale Tokyo. A darne l'annuncio l'ambasciata italiana, che ha rivolto il proprio "caloroso ...

La nave Morosini della Marina italiana per la prima volta in Giappone - Mondo Agenzia ANSA

Rientra nel quadro di un dispiegamento di cinque mesi nell'Indo-Pacifico la sosta in Giappone della nave 'Francesco Morosini', il pattugliatore ...La permanenza a Yokosuka della Morosini dovrebbe durare alcuni giorni, mentre il dispiegamento nell'Indo-Pacifico - un'area calda del mondo dove ci sono ...