Nati per Leggere | Asl e Comune di Latina sottoscrivono il Protocollo di Intesa

(Di mercoledì 28 giugno 2023)– Il Coordinamento RegionaleperLazio, il Gruppo localeper, la ASL di, e ildi, hanno sottoscritto undifinalizzato a condividere i principi ispiratori del programmaper, con l’obiettivo di promuovere l’abitudine alla lettura, tra le famiglie con i bambini dai primi mesi di vita fino ai 6 anni d’eta?, attraverso lo sviluppo delle competenze dei genitori. In attuazione di tale progettualita?, e in linea con il Programma Nazionale, gia? attivo nella nostra provincia, grazie all’aiuto dei volontari, viene proposta, gratuitamente alle famiglie attivita? di lettura, all’interno delle strutture della Asl ...

Incredibile: la coppia non si era accorta che tre pelosetti eranonella tana della tartaruga. La mamma gatta era stata vistal'ultima volta tre giorni prima della scoperta dei micetti. Erano ...Si tratterebbe quindi di "una soluzione legale che non sia un modoaggirare le leggii bambinisin qui, io penso che sia utile farla". Entriamo nel merito della proposta. In primo luogo ...Periodo interessantele nuove conoscenze. Pesci: Sul lavoro qualcosa comincia a muoversi ma non ... Santi del giorno: Sant'Attilio (Soldato e Martire)28 giugno Sei nato oggi Sei dotato di un ...

Nati per Leggere con la Biblioteca Manuzio approda al TMSREE Comune di Latina

questo potrebbe essere un toccasana per ritrovare un po' di sensualità perduta. Oroscopo della settimana Bilancia AMORE: La vita di relazione riprende quota dopo un periodo difficile. Sono molto ...E quindi anche lì agevolazione con Lampard servizio nuovo nome che sarà insomma da da qui a breve per quello che potrebbe essere appunto ... ricorda cena Leviatano che poi ha aperto ora erano nati per ...