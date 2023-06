La Russa ha tenuto a sottolineare in particolare che la "Giorgioè stato straordinario testimone coraggioso. La celebrazione dei centocinquanta anni dell'Unità d'Italia ha rappresentato, ...... per lei ero troppo buono'),i primi passi nell'edilizia, poi allarga i suoi interessi: la ... Bersani non riesce a formare un governo e il Capo dello Stato, Giorgio, rieletto, dà vita ......nomineremo 70 nuove concessionarie in altrettante grandi città europee - ha aggiunto- ... Con la nuova rete Lancia siun altro passo nel processo di internazionalizzazione del brand, ...

Napolitano compie 98 anni, auguri da La Russa in aula Senato Agenzia askanews

Secondo La Russa, Napolitano "rappresenta il testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione" e "la politica si fa ...Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha provato su strada Lancia Pu+Ra HPE, la concept car manifesto del brand per il prossimi 10 anni ...