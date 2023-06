Napoli vs Salernitana | ‘odio’ social e non solo | parla Iervolino

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La diatriba traè argomento caldissimo in Campania tra i tifosi delle due società che continuano a scontrarsi. La partita (del mancato) Scudetto traha sancito un altro problema tra le tifoserie, con quella granata che non ha voluto che si festeggiasse, nei giorni successivi la partita, lo Scudetto in terra. E anche suila situazione non è felicissima, con scontri verbali che continuano ad alimentare un odio sconsiderato tra le parti.traprova a mettere la pace Lo scontro tra tifosi dellae delha anche portato al divieto di trasferta per le partite di Serie A tra le ...