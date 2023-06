Napoli su Tousart | lo rivuole Garcia | ricordando la Juve Si lavora a uno scambio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È Lucasl'ultimo nome per il centrocampo del. Classe '97, attualmente di proprietà dell'Herta Berlino,...

Ilpuò pensare di allargare la trattativa dopo l'interessamento a". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...è un nome che interessa, ma l'Herta chiede Demme e 10 milioni. Per ilè un'offerta improponibile. Trattativa sensata solo con uno scambio alla pari o un conguaglio minimo. Garcia ...... in casaandrà via il centrocampista tedesco Diego Demme : possibile destinazione l' Hertha Berlino , da dove potrebbe arrivare il francese Lucas, mediano con Rudi Garcia già ai tempi ...

È Lucas Tousart l'ultimo nome per il centrocampo del Napoli. Classe '97, attualmente di proprietà dell'Herta Berlino, potrebbe rappresentare una buona opportunità, dato che il club tedesco è ...Giovanni Scotto, giornalista, ha riferito su Twitter le ultime sulle manovre di mercato del Napoli: “Il Napoli non cerca un vice Lobotka, ma un centrocampista di qualità che possa permettere di passar ...