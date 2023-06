Napoli | spari in piazza Mercato | 21enne gambizzato durante rapina

in strada, ieri, nel quartiere Fuorigrotta di. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, poco dopo le 19, sono intervenuti in via delle Legioni , strada centrale del quartiere: poco prima ...in strada nel quartiere Fuorigrotta di. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, ieri sera dopo le 19, sono intervenuti in via delle Legioni, strada centrale del quartiere: poco .... I venti di faida tornano a spirare tra le strade diOvest. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via delle Legioni 18 per la segnalazione di un commando armato. I riscontri non si sono ...

Spari in strada in quartiere di Napoli, trovati 12 bossoli Agenzia ANSA

L’uomo è stato portato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda, ancora poco chiara, indagano i carabinieri.Un altro ferito è stato soccorso questa notte, verso le 2, presso l’ospedale del Mare. Si tratta di un 21enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima sommaria ricostruzione an ...