Napoli | quanto costa Tousart Porta esperienza internazionale e duttilità

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilvuole Lucascentrocampista francese di proprietà dell’Herta Berlino, che lo ha pagato 25 milioni di euro. Notizie Calciomercato– Rudi Garcia conosce bene Lucase sa cosa può dare al suo. Il tecnico francese ha avuto il giocatore al Lione e lo riprenderebbe con piacere in azzurro.è un giocatore dal fisico imnte, con ottime doti di palleggio che può fare sia il playmaker che l’interno di centrocampo. Insomma quellache assicurava Ndombele, altro francese tornato al Tottenham e che non ha pienamente convinto il, nonostante le sue indiscusse qualità tecniche.il cartellino Il ...

... ma ancora non si è liberato dalLa Juventus continua a sognare l'arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, ma ancora non si è liberato dal. Secondoriportato da ...Ilattende il momento giusto per entrare nel vivo della trattativa per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Celta Vigo. Lo spagnolo è seguito da tempo e pernei ...Entusiasti del lavoro dei colleghi dell'antichità i pizzaiuoli contemporanea della vicina, ... Di sicuro è un'arcaica forma che dimostraquesto composto affondi le radici dalle nostre ...

Trasferirsi a Napoli: scopri i segreti della vita nella città partenopea idealista.it/news

Cristiano Giuntoli non ha ancora risolto il suo contratto con il Napoli e il suo approdo alla Juventus, al momento, sembra a rischio.Il Napoli vuole Lucas Tousart centrocampista francese di proprietà dell'Herta Berlino, che lo ha pagato 25 milioni di euro.