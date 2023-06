Napoli | Osimhen in campo | fa sul serio anche con gli amici

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Risate, divertimento e tanto relax per Victor. L'attaccante delè tornato in patria dopo la fine del campionato e ora si gode giorni di serenità in famiglia e con. Nei giorni ...

Risate, divertimento e tanto relax per Victor. L'attaccante delè tornato in patria dopo la fine del campionato e ora si gode giorni di serenità in famiglia e con amici. Nei giorni scorsi era andato in visita alla sua vecchia ...... Newcastle, Wolfsburg, Rubin e della Nigeria, consiglia il connazionale Victorsul suo ... Per peccare di prudenza, gli suggerirei di rimanere alalmeno per un'altra stagione'. ...I partenopei, ad oggi, possono contare su Victor, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori ed ... con il suo addio che spingerebbe ilad andare alla ricerca di un altro attaccante. Morata ...

Napoli, dalla Germania sicuri: Osimhen ha detto sì al Bayern, ma ADL non farà sconti - Sportmediaset Sport Mediaset

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Ernesto Calisti: "Che tipo di campionato mi aspetto dal Napoli E' stata un'annata eccezionale e non è sempre facile ripetersi. Se dovessi ...La situazione Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo base per accettare un'offerta per il nigeriano: il… Leggi ...