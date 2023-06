Napoli | l’Herta Berlino propone Tousart per Demme

, da Blanc a Pedros la tradizione francese degli anni '90Il centrocampista classe 1997 è retrocesso conBerlino in questa stagione e lascerà la società con ogni probabilità. Allenato da ...SKY GERMANIA - Stando a quanto riportato dai colleghi tedeschi ilstarebbe pensando ad uno scambio conBerlino. Sul piatto ci sarebbero Diego Demme che andrebbe in Germania e Lucas Tousart, centrocampista francese dell', che farebbe il percorso ...... e potrebbe essere la scelta giusta per il, che vuole ... Oltre a lui c'è anche'interesse di club sauditi nei confronti di ... Diego Demme, invece, tornerà probabilmente in Bundesliga, all'...

Sky Germania - Il Napoli pensa ad uno scambio con l'Herta Berlino. I ... 100x100 Napoli