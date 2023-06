Napoli dichiara guerra al "tavolino selvaggio" negli spazi pubblici

commenta Nelle strade discatta lo stop al 'tavolino selvaggio'. La giunta del Comune ha infatti deciso di approvare una delibera che prevede il ripristino del regime ordinario per l'occupazione degli spazi pubblici. ...Nelle strade distop al tavolino selvaggio, si ritornerà al regime ordinario per l'occupazione di spazi pubblici. Nei prossimi giorni, infatti, la giunta del Comune diapproverà una delibera che va in questa direzione. Lo ha annunciato il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa in ricordo dell'ex vicesindaco, Mia Filippone. "Sarà ...'Dal pulpito del policlinico Federico II diil Governatore De Luca non ha perso occasione per raccontare le solite bugie allo scopo di ...dove l'alunno asino fa anche il professore.' Lo...

Napoli dichiara guerra al 'tavolino selvaggio' - Campania Agenzia ANSA

Nelle strade di Napoli stop al 'tavolino selvaggio', si ritornerà al regime ordinario per l'occupazione di spazi pubblici. Nei prossimi giorni, infatti, ...Nelle strade di Napoli stop al “tavolino selvaggio”, si ritornerà al regime ordinario per l'occupazione di spazi pubblici. Nei prossimi giorni, infatti, la giunta del Comune ...