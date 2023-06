Napoli | De Laurentiis ha offerto il rinnovo a Osimhen | le cifre

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In casatiene banco il futuro die Deavrebbeilall’attaccante nigeriano In casatiene banco il futuro die Deavrebbeilall’attaccante nigeriano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’offerta sarebbe di un contratto fino al 2027 a 6,5 milioni a stagione come ingaggio.

... i club sono in buoni rapporti e Veiga non ha brillato in stagione Ilè pronto all'assalto per Gabri Veiga del Celta Vigo. Il club di Desegue lo spagnolo da tempo, è uno dei primi ...... altrimenti Manna rinnoverà fino al 2025 C'è il rischio che il presidente del, Aurelio De, liberi il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo il 30 giugno. La trattativa tra ...- Un giorno, presto o tardi, si presenterà il problema: e allora, prevenire è meglio che ... Però i margini esistono e comunque c'è la volontà di Dee di Zielinski di accomodarsi ...

De Laurentiis chiederà a Giuntoli di lasciare a Napoli il suo braccio destro Pompilio (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Cristiano Giuntoli non ha ancora risolto il suo contratto con il Napoli e il suo approdo alla Juventus, al momento, sembra a rischio.Il Napoli vuole Lucas Tousart centrocampista francese di proprietà dell'Herta Berlino, che lo ha pagato 25 milioni di euro.