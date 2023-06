Napoli | concorrenza all'Inter per un obiettivo

I partenopei sono in cerca di un nuovo vice per Alex Meret , visto che non sarà riscattato Pierluigi Gollini: l'interesse delè rivolto ad Emil Audero della Sampdoria , nel mirino anche dell'...... centrocampista spagnolo classe 2002 che piace al. Alla corsa, infatti, si è aggiunto anche ... La squadra di Guardiola si aggiunge quindi a Liverpool e Chelsea per unascatenata. ...Omonimo dell'ex centrocampista deldi Maradona. E' chiamato così per via dei tratti somatici ... Tantadunque. Il Frosinone ha dalla sua i buoni rapporti con il Maribor: di recente ha ...

Calciomercato Torino, nuovo profilo per Juric: concorrenza al Napoli ... Footballnews24.it

Il 30 giugno si avvicina e fra i giocatori che lasceranno l'Empoli a parametro zero ci sono Mattia Destro e Samir Ujkani ...Alvaro Morata resta un nome caldo in ottica Milan, ma anche un'altra squadra di Serie A punta lo spagnolo: concorrenza lanciata ...