(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si sono riuniti almeno 200, sin dalle prime ore del mattino per pregare tutti muniti di tappetini bianchi per potersi inginocchiare in. Una voce guida con...

. Negli ultimi tempi è stato assestato un altro duro colpo alla storia e ai luoghi della ... Sugli scaffali di alcune di esse, dove un tempo erano allineatidi libri, vengono adesso ...Solo a Pompei ed Ercolano si contanodi queste rappresentazioni, che spesso alludono ... Entusiasti del lavoro dei colleghi dell'antichità i pizzaiuoli contemporanea della vicina, pur ...Quando trovi il biglietto vincente, te ne sei bruciati qualchein precedenza… e ... Potrò sbagliarmi, ma credo che quanto fatto da Milan enelle ultime due stagioni sia la strada ...

Napoli: centinaia di musulmani in piazza Garibaldi, «Saremo in preghiera per 3 giorni» ilmattino.it

La comunità islamica di Napoli ha iniziato oggi in piazza Garibaldi le celebrazioni per la Festa del Sacrificio. In diverse centinaia si sono ritrovati per la preghiera nei pressi della Stazione centr ...Si sono riuniti almeno 200 musulmani, sin dalle prime ore del mattino per pregare tutti muniti di tappetini bianchi per potersi inginocchiare in piazza Garibaldi. Una voce ...