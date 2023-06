Nanterre | un agente spara e uccide un 17enne | notte di violenza nelle banlieu

(Di mercoledì 28 giugno 2023)settentrionale di Parigi, un poliziotto ha ucciso con un colpo di pistola un, appena fermato in un posto di blocco. Dopo l'omicidio, una folla inferocita ha dato fuoco a ...

... Gérald Darmanin, dopo la notte di disordini seguita all'uccisione di un 17enne per mano di unche lo aveva fermato ad un posto di blocco a. Darmanin ha esortato ad attendere l'esito ...I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione RER di- Prefecture, nella periferia ovest di Parigi . In un primo momento, la versione ufficiale della polizia è stata che unaveva ..., alle porte di Parigi è scoppiata una rivolta, dopo l'uccisione da parte di un poliziotto di un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un'auto. L', che ha aperto il fuoco quando il ...

Agente spara e uccide 17enne, incidenti a Nanterre alle porte di Parigi Agenzia ANSA

Notte di scontri nelle banlieue di Parigi. Un fattorino di 17 anni alla guida di un’auto è stato ucciso da un poliziotto nel sobborgo di Nanterre, che ha ...Disordini in molte zone della Francia, in seguito alla morte del 17enne che - al volante di un Suv noleggiato - dopo non essersi fermato ad un controllo, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e ...