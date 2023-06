Mussolini sorprendente | ' Registrare i figli di ogni tipo di famiglia' Ma fa infuriare la sorella

(Di mercoledì 28 giugno 2023) su Tg. La7.it - Scende in campo a difesa di tutti i bambini a prescindere da chi siano i genitori, Alessandra. Lo fa presentando un emendamento alla relazione della ...

La7.it - Scende in campo a difesa di tutti i bambini a prescindere da chi siano i genitori, Alessandra. Lo fa presentando un emendamento alla relazione della commissione Libertà civili del ...Il quotidiano russo Kommersant accosta Silvio Berlusconi a Benito. "E' stato destinato a proporre il progetto più notevole per lo sviluppo di una nuova ... La cosa più- si ...... una splendida copia della Antea del Parmigianino , una Monna Lisa nuda dalla... Stalin e- in un'orgia con eroine dei fumetti e porno dive. I BERLUSC - ROTTI DI STEFANO PIEROTTI ...

Mussolini sorprendente all'Ue: "Registrare i figli di ogni tipo di famiglia" TGLA7

L'esponente di Forza Italia in controtendenza con i partiti di maggioranza, presenta un emendamento al Parlamento europeo ...L'esponente di Forza Italia in controtendenza con i partiti di maggioranza, presenta un emendamento al Parlamento europeo ...