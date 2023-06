Mourinho - Chiffi | un rigore imbarazzante

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Testuale : "L'arbitro è stato un disastro" . Questo giudizio non appartiene a José, bensì a Luka Modric . Lo espresse al termine di Argentina - Croazia, semifinale dei Mondiali in Qatar. ...

Testuale : "L'arbitro è stato un disastro" . Questo giudizio non appartiene a José, bensì a Luka Modric . Lo espresse al termine di Argentina - Croazia, semifinale dei Mondiali in Qatar. Disastrosa, secondo Modric, fu la direzione di Daniele Orsato , peraltro tra i migliori ...Inutile girarci attorno: se la Roma (divisa) non riuscirà a convincerea produrre un testo di precisazione " nessuno osa parlare di scuse " sulle parole relative ...non chiuderà il caso(...: slitta la decisione sul patteggiamento Non sembra avere fine la vicenda che coinvolge Josée Daniele. Il Tribunale Federale Nazionale non si pronuncerà oggi sul ...

In mattinata il verdetto della Procura Federale sullo Special One dopo le parole post Monza-Roma. Sanzione economica in arrivo, rischio squalifica ...Testuale: «L’arbitro è stato un disastro». Questo giudizio non appartiene a José Mourinho, bensì a Luka Modric. Lo espresse al termine di Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali in Qatar. Disastros ...