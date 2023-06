MotoGP | Ducati e le squadre europee dominanti Honda e Yamaha mai così in crisi | i motivi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Una situazione che non si era mai verificata. Nel Motomondiale i marchi giapponesi hanno sempre rappresentato un riferimento e ini successi die disono pari a 10 e a 8 se si considera appunto il passaggio dalla 500cc alla nuova categoria, a rappresentare la massima cilindrata. I tempi cambiano, come anche gli equilibri nel Motorsport. E’ quanto accaduto nella top-class delle due-ruote, perché sono le Casead avere il pallino del gioco in mano, mentre ai team nipponici rimangono le briciole. Basta leggere la classifica di questa prima parte del campionato: CLASSIFICA COSTRUTTORI2023 1285 2 KTM 153 3 APRILIA 121 489 582 COME SI SPIEGA QUESTO CAMBIO DI ROTTA? Dare una risposta unica a questa ...

...non sempre costante e anche diversi infortuni patiti hanno sempre lasciato un velo di dubbio sul suo potenziale da superstar assoluta della. Beffato dalla Bestia Non è un caso che, nel ......SkySportHD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8 . WorldSBK Misano 2023, Alvaro Bautista () ..., a Le Mans una pole "alla Marquez" per Bagnaia. Capolavoro - Martin

MotoGP, Bezzecchi: "Weekend fantastico, mi sono divertito" - Sportmediaset Sport Mediaset

Io parlo di fatti, non di opinioni, ma penso che sia Ducati che Aprilia e KTM abbiano fatto passi da ... al finale di stagione fu Suzuki che però a fine anno ha abbandonato la MotoGP. Ed il successo ...Lunedì è trascorso esattamente un anno dall'annuncio del passaggio di Alex Marquez al team Gresini-Ducati, nel bel mezzo del Gran Premio d'Olanda 2022. Tuttavia, la partenza del più giovane dei Marque ...