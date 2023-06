Morti in corsia a Saronno | ancora un ergastolo per il medico Leonardo Cazzaniga

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nuova condanna per, ex vice-primario del presidio ospedaliero di. Al termine di una camera di consiglio durata due ore la seconda corte d’Assise d’appello di Milano ha riconosciuto la sua responsabilità per la morte di Domenico Brasca, 82 anni, e di Rovello Porro, morto a 82 anni il 17 agosto 2014, dopo un ricovero di qualche ora al Pronto soccorso di. La Corte ha confermato la condanna all’pronunciata dai giudici dell’appello dopo che in primo grado per il caso Brasca ilera stato assolto dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio. Il processo d’appello bis a Milano era stato deciso dalla Cassazione che aveva accolto il ricorso dei difensori, gli avvocati bresciani Ennio Buffoli e Andrea Pezzangora, che lamentavano come nel giudizio non ...

Quindi, con il verdetto di stamani, i pazienti in ospedale per mano di Cazzaniga, presente in aula, salgono a 9. A questi si aggiungono Massimo e Luciano Guerra, marito e suocero dell'...- - > Leggi Anche Saronno, in: Cazzaniga condannato all'ergastolo per 12 omicidi in a Saronno (Varese): le vittime salgono a 9 Per i danni patrimoniali, invece, i giudici ...

La seconda corte d'Assise d'appello di Milano ha riconosciuto la responsabilità dell’ex vice-primario anche per la morte di Domenico Brasca, 82 anni, di Rovello Porro ...L'ex viceprimario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno riconosciuto responsabile anche della morte di Domenico Brasca ...