Morire davanti a una pizza. Chi c'era nel ristorante ucraino di Kramatorsk colpito dai missili russi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023), città nella regione di Donetsk, ora di cena. Due(due razzi terra-aria S-300) colpiscono ilRia, ritrovo di giovani ma anche giornalisti stranieri, dato che la cittadina si trova a pochi chilometri dal fronte del conflitto russo-. In un attimo, in un locale dove i tavoli erano pieni, perdono la vita dieci persone, tra cui Yulia e Anna Aksenchenko, due gemelle di 14 anni. Sono almeno 50 i feriti, tra cui un bimbo di otto mesi, fortunatamente fuori pericolo. Questo il bilancio di uno degli attacchi più sanguinosi delle ultime settimane, servito ieri sera, intorno alle 19.30, come se uno dei locali più conosciuti della zona fosse un obiettivo militare qualsiasi. Ed è questa la linea che sta tenendo in queste ore il Cremlino. Il ministero ...