Moratti | 'L'Inter è stato un privilegio | mai un peso Il calcio mi ha insegnato tanto | anche la guerra con la Juve'

... battendo l'e la Juve, ovvero quelle squadre che, per un decennio, hanno provato ad acquistarlo senza riuscirci - curioso l'aneddoto di Angelo, che pagò il Cagliari per non farlo andare ...Un ruolo che persi è accompagnato al ProgettoCampus (premiato anche dalle Nazioni Unite), che opera anche oggi come strumento educativo e sociale in ben trenta Paesi nel mondo unito ..."Un ruolo - ricorda l'Università di Rubino - che persi è accompagnato al ProgettoCampus (premiato anche dalle Nazioni Unite), che opera anche oggi come strumento educativo e ...

Moratti: «Essere presidente dell’Inter è stato un privilegio, mai un peso» Corriere della Sera

L'ex-presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, a margine della consenga da parte del rettore dell'Università Carlo Bo di Urbina, del sigillo dell'ateneo ...Tanti campi di intervento, nell’impresa e nel sociale, sia per seguire le orme paterne sia per obbedire a quel principio, appreso in famiglia, che «se hai ricevuto tanto, hai ancora di più il dovere d ...