Monopattini addio? Scattano obbligo di assicurazione | casco e targa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tra i simboli della mobilità green, ielettrici hanno cambiato negli ultimi anni l’aspetto dei nostri centri urbani. Decine di migliaia di persone – giovani e non – che avevano abdicato all’auto e ai mezzi pubblici in tempi di inflazione galoppante e crisi economica per spostarsi da un quartiere all’altro con una semplice pedana L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sospensione della licenza di guida anche per chi è colto al volante col cellulare in mano, mentre ci sono novità anche sui, ztl, autovelox e segnaletica. Droga, alcool, cellulare:...Assicurazione casco e targa anche per i. Sospensione della patente per chi guida col ... linea dura coi recidivi, che per il Ministro Matteo Salvini "dovranno direalla patente", una ......multa se si hanno già meno di 20 punti Più garanzie per i ciclisti Cosa cambia per i... arriva la patente digitale: si guida dai 17 anni Nuovo codice della strada: "tolleranza zero"...

Codice della Strada: Addio alla e-micromobility - E-DUESSE.IT E-Duesse

Per ora si tratta di un disegno di legge, che dovrà passare l'iter parlamentare con eventuali modifiche o integrazioni. Le bici evitano targa e assicurazione ...Le nuove regole riguarderanno la sospensione della patente fino a 30 anni per chi viene sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, con un ritiro immediato fino a 20 giorni per la prima inf ...