Monica Bellucci dichiara il suo amore | ma alla sfilata sbaglia tutto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Quando ha iniziato a circolare l’indiscrezione sulla love story trae Tim Burton in molti hanno gridato“strana coppia”, una di quelle che certamente non ti aspetti. Eppure sembra che la nostra iconica attrice e il regista facciano sul serio: da quel “colpo di fulmine” sarebbe nata una grande storia e le parole della, nella sua ultima intervista a Elle France, hanno tutta l’aria di essere unazione d’per il nuovo compagno., lazione d’per Tim Burton A lanciare l’indiscrezione sulla storia trae Tim Burton era stato Paris Match che lo scorso febbraio aveva messo in bella mostra sulla copertina ...