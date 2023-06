Mondoauto | Aci | In provincia di Napoli oltre 35 mila targhe straniere

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ??Sono53leannotate nel ?Reve, il Registro in cui vanno dichiarati i veicoli esteri utilizzati da residenti in Italia. Di questi, ben il 65,6%, pari a 35.087, circola nelladi. Complessivamente in Campania i veicoli registrati al ?Reve, gestito dal ?Pra dell’A?ci, sono 36.915 (il 69% del totale nazionale).? Al cosiddetto fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli è dedicato un ampio servizio di, la rivista dell’Automobile Clubdiretta da Antonio Coppola, che focalizza l’attenzione sul lavoro svolto sul tema dalla Commissione giuridica del sodalizio partenopeo, presieduta dal procuratore generale diLuigi Riello, le cui proposte conclusive sono state sottoposte al ...

