Molinari | ecco in cosa può riuscire la missione del cardinale Zuppi a Mosca

(Di mercoledì 28 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ladel, dopo la visita in Ucraina, vedrà il presidente della Cei impegnato nella ricostruzione di un "canale di confidenza fra ...

Lo ha detto il direttore di Repubblica, Maurizio, in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus . La priorità della missione di Zuppi Prioritaria sarà, secondo, l'apertura di un ...Le sue parolele parole di: "La Lega è il partito dei territori, dei lavoratori e del federalismo riformista, di un Piemonte che affonda le sue radici nella Carta di Chivasso, nella ...A stretto girola dichiarazione del presidente generale del Club alpino italiano, Antonio ... Il primo a parlare in modo diretto è Riccardo, capogruppo della Lega che in tv, di buon ...

Molinari: ecco in cosa può riuscire la missione del cardinale Zuppi a ... TGLA7

Lo ha detto il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus. Prioritaria sarà, secondo Molinari, l'apertura di un canale umanitario per riportare a casa ...Molinari apre a Roma, una scelta non casuale che si unisce alle sedi di Civitavecchia e Colfelice. Ecco com'è.