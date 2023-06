Modello 730 e giorni lavorati per docente precario | ecco cosa inserire e cosa no

In caso di presentazione delda parte di dipendenti e pensionati, tutte le operazioni di conguaglio, ossia il pagamento delle imposte se dovute, o il rimborso per le detrazioni d'imposta spettante, vengono effettuate ......sulle ritenute certificati dai sostituti d'imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda contenuti nel Quadro E - " Oneri e spese " - Sezione I del/...L'analogo quadro nelPer quanto riguarda ildel 2023 non vi sono errori all'interno delle colonne del rigo C11 dove vengono contenute le ritenute versate nell'anno 2022 e l'acconto ...

Datore di lavoro che cambia ragione sociale, cosa indicare sul modello 730 la Repubblica

L’errore si trova al rigo RC10 dove nella sezione agli acconti da versare per l’addizionale comunale Irpef ci si riferisce a delle annualità sbagliate ...La scadenza del 30 giugno incombe ma non tutti i contribuenti sono tenuti a rispettarla. Ecco chi deve presentare la dichiarazione entro fine mese.