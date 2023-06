Missili russi a Kramatorsk | otto morti tra cui un bambino

Ieri sera attorno alle 19 ie droni lanciati daihanno devastato il cuore del centro urbano. In fiamme il bar - ristorante Ria, che a quell'ora era pieno di gente. "C'è fumo, tanto fumo ......in prima linea nell'oblast di Donetsk è stata spesso bersaglio di attacchie un obiettivo chiave per la cattura di Mosca. Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver utilizzatoS - ...Non è la prima volta che Kramatorsk è stata bersaglio di, dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio 2022. La città è uno dei più importanti poli industriali dell'Ucraina orientale. ...

Ucraina ultime notizie 28 giugno 2023 Il Sole 24 ORE

Il ministro della Difesa ucraino afferma che i recenti e modesti successi contro le forze russe sono solo una "anteprima" di una controffensiva molto più grande: "l'evento principale" dell'attacco dev ...Un alto generale russo era a conoscenza in anticipo dei piani di ribellione di Yevgeny Prigozhin. Lo scrive il New York Times citando fonti ...