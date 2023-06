(Di mercoledì 28 giugno 2023)che posso. In questo clima di tensione sempre più esasperato, cresce l’angoscia per un’escalation mai così vicina. 2020-2022. È stato un biennio marcato dalla pandemia di Covid-19. Pandemia, un termine assolutamente sconosciuto a tanti, lontanissimo, quasi completamente sfumato, nei ricordi di alcuni. Tutto è iniziato da quelle immagini provenienti alla Cina. Una città completamente sconosciuta, Wuhan, è diventata, nel giro di qualche giorno, l’angoscioso ombelico del mondo. Una città deserta poiché si parlava di un virus molto contagioso che aveva causato già un imprecisato numero di decessi. Dall’altra parte del mondo, ovvero dalla nostra, quelle immagini sembravano i fotogrammi di un film del genere catastrofico.e l’incubo nucleare ...

... l'ufficiale dell'aviazione sovietica Stanislav Evgrafovi Petrov si trovò a dover reagire alla segnalazione da parte del radar di rilevamento di un lancio di cinquedagli Stati Uniti ...E in ogni caso non dovrebbe avere contatti coi 1.500 soldati russi dispiegati in Bielorussia per sfondare il confine ucraino, né accesso agli stoccaggi deirussi. Shoigu e Gerasimov, ...Ci riuscirà Non sarà facile visto che Mosca ha usato la Bielorussia come territorio di transito per attaccare Kiev e ora vuole piazzare lì deiper avvicinarsi ai confini della Nato. ...

Missili nucleari che possono colpire subito l’Italia: panico per i Sarmat russi Grantennis Toscana

La folle proposta di fermare la rotazione della Terra durante la Guerra Fredda: un'idea disastrosa che avrebbe portato a conseguenze catastrofiche per l'umanità.Le notizie sulla guerra di martedì 27 giugno, in diretta. Il presidente russo ha discusso coi vertici delle agenzie di sicurezza il lavoro svolto in questi giorni e i compiti emersi alla luce degli ev ...